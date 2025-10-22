Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди

Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E. Їх вже починають виробляти, а загалом угода розтягнеться на 10-15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова швецького прем'єра Ульфа Крістерссона, якого цитує TV4 Nyheterna.
Він наголосив, що дві країни підписали меморандум про наміри - ця кількість літаків вдвічі перевищить найбільший на сьогодні обсяг продажів Швеції.
"Це початок довгого шляху, але він наближає нас до великої експортної угоди для Saab і для Швеції з Україною", - підкреслив Крістерссон.
Наразі Швеція може продати трохи більше десяти винищувачів Gripen C/D.
"Це відкриває великі можливості для майбутніх повітряних сил України, а також для Швеції та шведської оборонної промисловості", - сказав міністр країни.
Сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Лінчепінга, де його зустрів прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.
Зустріч відбулася в офісі компанії Saab у Лінчепінгу. Під час зустрічі обговорювалися агресія Росії проти України та поглиблення оборонного співробітництва між країнами.
Gripen E (Saab JAS 39E) - сучасний багатоцільовий винищувач, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів.
Винищувач розроблено з урахуванням роботи в умовах обмеженої інфраструктури - він може злітати з коротких смуг, у тому числі з тимчасових майданчиків чи автодоріг.
Системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють Gripen E ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.
Шведський літак також здатен завдавати ударів західними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км. Це надає йому перевагу над більшістю російських літаків.
Нагадаємо, у 2023 році, Швеція дозволила навчати українських пілотів на винищувачах Gripen. Згодом шведський парламент підтримав постачання цих літаків до України.
Проте 28 травня 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що західні країни попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen. Це сталося через те, що на той час основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.
В 2025 році Швеція вперше надала власні винищувачі Gripen для участі в операції НАТО на території іншої країни. Йдеться про патрулювання повітряного простору Польщі.