Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди

Він наголосив, що дві країни підписали меморандум про наміри - ця кількість літаків вдвічі перевищить найбільший на сьогодні обсяг продажів Швеції.

"Це початок довгого шляху, але він наближає нас до великої експортної угоди для Saab і для Швеції з Україною", - підкреслив Крістерссон.

Наразі Швеція може продати трохи більше десяти винищувачів Gripen C/D.

"Це відкриває великі можливості для майбутніх повітряних сил України, а також для Швеції та шведської оборонної промисловості", - сказав міністр країни.

Візит Зеленського до Швеції

Сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Лінчепінга, де його зустрів прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

Зустріч відбулася в офісі компанії Saab у Лінчепінгу. Під час зустрічі обговорювалися агресія Росії проти України та поглиблення оборонного співробітництва між країнами.