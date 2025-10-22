Украина намерена закупить 120-150 новейших шведских истребителей Gripen E: детали сделки

Он отметил, что две страны подписали меморандум о намерениях - это количество самолетов вдвое превысит самый большой на сегодня объем продаж Швеции.

"Это начало долгого пути, но он приближает нас к большой экспортной сделке для Saab и для Швеции с Украиной", - подчеркнул Кристерссон.

В настоящее время Швеция может продать чуть более десяти истребителей Gripen C/D.

"Это открывает большие возможности для будущих воздушных сил Украины, а также для Швеции и шведской оборонной промышленности", - сказал министр страны.

Визит Зеленского в Швецию

Сегодня, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Линчепинга, где его встретил премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Встреча состоялась в офисе компании Saab в Линчепинге. Во время встречи обсуждались агрессия России против Украины и углубление оборонного сотрудничества между странами.