Україна має бути пріоритетом номер один для Європи, - Рютте

Україна має залишатися головним пріоритетом для європейських лідерів і партнерів, попри інші міжнародні кризи.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Рютте, він стурбований тим, що мирний процес і погоджений Європою пакет підтримки на 90 млрд євро можуть відволікти увагу від війни в Україні та змістити акценти на інші глобальні виклики.
"Зосередження уваги на Україні має бути нашим пріоритетом номер один. Україна повинна бути на першому місці, адже це питання безпеки як для США, так і для Європи", - наголосив генсек НАТО.
Він також заявив, що не сумнівається у готовності Сполучених Штатів прийти на захист Європи у разі потреби, підкресливши важливість трансатлантичного партнерства.
Окремо Рютте відзначив роль Дональда Трампа у збільшенні оборонних витрат європейських країн НАТО, зазначивши, що саме його позиція стала поштовхом для зростання військових бюджетів.
Нагадаємо, 19 січня у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.
Як повідомляють організатори, у заході візьмуть участь близько 3 тисяч представників із понад 130 країн, зокрема й делегація України, представлена на найвищому рівні. Серед головних тем форуму - геополітична ситуація, розвиток штучного інтелекту та відбудова України.
Раніше видання The Telegraph із посиланням на джерела писало, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть підписати так званий "план процвітання" України на суму 800 млрд доларів саме під час форуму в Давосі.
За інформацією журналістів, Зеленський планував поїздку до Вашингтона для завершення економічних домовленостей і узгодження гарантій безпеки після війни. Однак партнери з так званої «коаліції охочих» переконали його відмовитися від візиту до Білого дому та запропонували Давос як більш відповідний майданчик для зустрічі з Трампом.
20 січня Зеленський заявив, що поїде на форум лише за умови готовності "плану процвітання" та двостороннього документа щодо гарантій безпеки з боку США.
Детальніше про форум у Давосі - читайте в матеріалі РБК-Україна.