Украина должна быть приоритетом номер один для Европы, - Рютте

По словам Рютте, он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы.

"Сосредоточение внимания на Украине должно быть нашим приоритетом номер один. Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также заявил, что не сомневается в готовности Соединенных Штатов прийти на защиту Европы в случае необходимости, подчеркнув важность трансатлантического партнерства.

Отдельно Рютте отметил роль Дональда Трампа в увеличении оборонных расходов европейских стран НАТО, отметив, что именно его позиция стала толчком для роста военных бюджетов.