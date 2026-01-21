Україна має бути пріоритетом номер один для Європи, - Рютте

Україна має залишатися головним пріоритетом для європейських лідерів і партнерів, попри інші міжнародні кризи.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Рютте, він стурбований тим, що мирний процес і погоджений Європою пакет підтримки на 90 млрд євро можуть відволікти увагу від війни в Україні та змістити акценти на інші глобальні виклики.

"Зосередження уваги на Україні має бути нашим пріоритетом номер один. Україна повинна бути на першому місці, адже це питання безпеки як для США, так і для Європи", - наголосив генсек НАТО.

Він також заявив, що не сумнівається у готовності Сполучених Штатів прийти на захист Європи у разі потреби, підкресливши важливість трансатлантичного партнерства.

Окремо Рютте відзначив роль Дональда Трампа у збільшенні оборонних витрат європейських країн НАТО, зазначивши, що саме його позиція стала поштовхом для зростання військових бюджетів.