Главная » Новости » В мире

Украина должна быть приоритетом номер один для Европы, - Рютте

Украина, Среда 21 января 2026 12:26
Украина должна быть приоритетом номер один для Европы, - Рютте Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина должна оставаться главным приоритетом для европейских лидеров и партнеров, несмотря на другие международные кризисы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Рютте, он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы.

"Сосредоточение внимания на Украине должно быть нашим приоритетом номер один. Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также заявил, что не сомневается в готовности Соединенных Штатов прийти на защиту Европы в случае необходимости, подчеркнув важность трансатлантического партнерства.

Отдельно Рютте отметил роль Дональда Трампа в увеличении оборонных расходов европейских стран НАТО, отметив, что именно его позиция стала толчком для роста военных бюджетов.

Форум в Давосе

Напомним, 19 января в швейцарском Давосе начался 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Как сообщают организаторы, в мероприятии примут участие около 3 тысяч представителей из более 130 стран, в том числе и делегация Украины, представленная на самом высоком уровне. Среди главных тем форума - геополитическая ситуация, развитие искусственного интеллекта и восстановление Украины.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать так называемый "план процветания" Украины на сумму 800 млрд долларов именно во время форума в Давосе.

По информации журналистов, Зеленский планировал поездку в Вашингтон для завершения экономических договоренностей и согласования гарантий безопасности после войны. Однако партнеры из так называемой "коалиции желающих" убедили его отказаться от визита в Белый дом и предложили Давос как более подходящую площадку для встречи с Трампом.

20 января Зеленский заявил, что поедет на форум только при условии готовности "плана процветания" и двустороннего документа о гарантиях безопасности со стороны США.

Подробнее о форуме в Давосе - читайте в материале РБК-Украина.

