Україна має багато успішних випадків застосування вітчизняних ракет, - Плетенчук

Виробництво зброї в Україні

Після початку повномасштабної війни оборонно-промисловий комплекс (ОПК) нашої країни зазнав серйозних змін. Україна зосередилась на швидкому розширенні виробництва, а також модернізації озброєння. У тому ж числі співпраця з союзниками сприяє отриманню передових технологій та збільшенню обсягів постачання боєприпасів.

Протягом минуло року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Також нагадаємо, що у січні Служба безпеки України разом з Морськими силами успішно атакувала склад зберігання боєприпасів у Ростовській області крилатою ракетою "Нептун".

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