Украина имеет много успешных случаев применения отечественных ракет, - Плетенчук

Производство оружия в Украине

После начала полномасштабной войны оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нашей страны претерпел серьезные изменения. Украина сосредоточилась на быстром расширении производства, а также модернизации вооружения. В том же числе сотрудничество с союзниками способствует получению передовых технологий и увеличению объемов поставок боеприпасов.

В течение прошлого года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

Также напомним, что в январе Служба безопасности Украины вместе с Морскими силами успешно атаковала склад хранения боеприпасов в Ростовской области крылатой ракетой "Нептун".

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