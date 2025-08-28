Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території, - Міноборони

"Крім українців для України ніхто ніяких проблемних питань не вирішить. Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, крім українців", - сказав Гаврилюк.

Він зазначив, що Україні потрібно здобути й утримувати перевагу у Чорному морі. А зараз навіть окремі вилазки для знищення плавсуден важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів.

"Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії. У нас є напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. У нас є бачення на 10-15 років наперед, як рухатися і куди розвиватися", - додав заступник міністра.