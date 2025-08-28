У Украины есть видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории, - Минобороны

Украина нарабатывает с иностранными партнерами стратегию возвращения временно оккупированных Россией территорий. Есть видение на 10-15 лет вперед, как это сделать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил во время Четвертого Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы.
"Кроме украинцев для Украины никто никаких проблемных вопросов не решит. Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев", - сказал Гаврилюк.
Он отметил, что Украине нужно получить и удерживать преимущество в Черном море. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсредств трудно осуществлять, потому что россияне приняли меры.
"Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться", - добавил замминистра.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп захотел для урегулирования войны России против Украины провести "обмен территориями".
При этом он пообещал, что Украине попытаются вернуть часть тех территорий, которые сейчас находятся под оккупацией россиян.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на обмен территориями с РФ, поскольку это запрещено Конституцией.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также отметил, что Украина не может пойти на обмен территориями с Россией даже путем проведения референдума. Нарушение территориальной целостности противоречит закону.
Также ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина не планирует проводить референдум о признании оккупированных Россией территорий.
По его словам, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий. Однако никаких референдумов о признании этой оккупации не будет.