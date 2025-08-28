У Украины есть видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории, - Минобороны

"Кроме украинцев для Украины никто никаких проблемных вопросов не решит. Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев", - сказал Гаврилюк.

Он отметил, что Украине нужно получить и удерживать преимущество в Черном море. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсредств трудно осуществлять, потому что россияне приняли меры.

"Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться", - добавил замминистра.