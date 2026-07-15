Україна купуватиме китайські компоненти для дронів за кредитні кошти ЄС, - FT

Україна отримала дозвіл використовувати частину коштів оборонного кредиту від Європейського Союзу для закупівлі китайських компонентів для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як повідомляють джерела видання, Україна отримала право використати частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро для закупівлі компонентів китайського виробництва.

Ці кошти є частиною масштабної програми ЄС, яка передбачає виділення 60 млрд євро на оборонні закупівлі для України.

Загалом правила програми передбачають, що продукція, придбана за європейські гроші, має походити переважно з країн ЄС, України або інших затверджених партнерів.

Однак регламент містить виняток: якщо необхідні товари неможливо швидко отримати в достатній кількості, Україна може звернутися до Брюсселя по спеціальний дозвіл на закупівлю в інших країнах. Саме таким механізмом і скористався Київ.

Як зазначає FT, рішення демонструє, що європейська оборонна промисловість поки не може повністю забезпечити виробництво безпілотників необхідними комплектуючими.

Попри активне нарощування виробництва озброєння, окремі критично важливі компоненти все ще доводиться закуповувати в Китаї.

При цьому таке рішення є суперечливим, адже ЄС неодноразово звинувачував Пекін у підтримці російського військово-промислового комплексу через постачання продукції подвійного призначення. Водночас китайські комплектуючі залишаються важливими і для українського виробництва дронів.