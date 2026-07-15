Украина будет покупать китайские компоненты для дронов за кредитные средства ЕС, - FT

Украина получила разрешение использовать часть оборонного кредита от Европейского Союза для закупки китайских компонентов для беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как сообщают источники, Украина получила право использовать часть первого транша оборонного кредита ЕС объемом около 6 млрд евро для закупки компонентов китайского производства.

Эти средства являются частью масштабной программы ЕС, которая предусматривает выделение 60 млрд. евро на оборонные закупки для Украины.

В целом правила программы предусматривают, что продукция, приобретенная за европейские деньги, должна проходить преимущественно из стран ЕС, Украины или других утвержденных партнеров.

Однако регламент содержит исключение: если необходимые товары невозможно быстро получить в достаточном количестве, Украина может обратиться в Брюссель за специальным разрешением на закупку в других странах. Именно таким механизмом и воспользовался Киев.

Решение демонстрирует, что европейская оборонная промышленность пока не может полностью обеспечить производство беспилотников необходимыми комплектующими.

Несмотря на активное наращивание производства вооружения, некоторые критически важные компоненты все еще приходится закупать в Китае.

При этом такое решение противоречиво, ведь ЕС неоднократно обвинял Пекин в поддержке российского военно-промышленного комплекса из-за поставок продукции двойного назначения. В то же время китайские комплектующие остаются важными и для украинского производства дронов.