Стефанішина підтвердила, що США та Німеччина проти запрошення України в НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

The New York Times сьогодні повідомило, що США та Німеччина виступають проти початку переговорів щодо вступу України в НАТО. На думку Стефанішиної, мета даної публікації полягала в підготовці країн НАТО та України до того, яких рішень чекати чи не чекати на майбутньому саміті Альянсу.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявила, що порядок денний питань, пов'язаних з Україною, визначає й Україна. Вона наголосила, що для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному і воно буде на порядку денному стільки, скільки потрібно до того, щоб це рішення було ухвалене.

"Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключова позиція саме цих двох країн (Німеччини та США - ред,)", - пояснила Стефанішина.

За словами віце-прем'єра, США та Німеччина проти запрошення України до НАТО, бо це вже не просто розмови, а реальне рішення.

"Тому, що це реальне рішення. Запрошення - це реальне рішення", - наголосила вона.