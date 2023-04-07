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Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри Росії, - Череватий

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П'ятниця 07 квітня 2023 13:43
Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри Росії, - Череватий Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна контролює ситуацію у Бахмуті Донецької області та розуміє наміри російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого у коментарі Reuters.

"Ситуація складна; ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Але він зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", - сказав Череватий.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ймовірно, російські окупанти просунулися до центру Бахмута.

При цьому у Генштабі ЗСУ зазначають, що за минулу добу українські військові відбили понад 40 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Окрім того, у Міноборони розповіли, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" та як приймаються оперативні рішення.

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