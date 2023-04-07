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Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России, - Череватый

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Пятница 07 апреля 2023 13:43
Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России, - Череватый Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина контролирует ситуацию в Бахмуте Донецкой области и понимает намерения российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в комментарии Reuters.

"Ситуация сложная; враг сосредотачивает максимум усилий для захвата Бахмута. Но он несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", - сказал Череватый.

Напомним, по данным британской разведки, вероятно, российские оккупанты продвинулись в центр Бахмута.

При этом в Генштабе ВСУ отмечают, что за прошедшие сутки украинские военные отразили более 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что стоит за словами "в Бахмуте идут бои" и как принимаются оперативные решения.

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