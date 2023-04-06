Маляр розповіла, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" та як приймаються рішення
Військове командування ухвалює оперативні рішення та формує задачі для військових на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій росіян та оцінки можливостей Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
За її словами, бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою значної кількості людей. Рішення ухвалюються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.
- оперативна ситуація на місці моніториться та доповідається у штаби 24/7;
- штаби безперервно аналізують дії ворога та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями;
- на основі отриманих даних штаби прогнозують ймовірні загрози та дії росіян.
Так, оперативні дані та проведену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз і знаходиться Бахмутський напрямок.
Командування, ґрунтуючись на аналізі зміни ситуації, прогнозів дій противника та оцінки можливостей українських сил приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.
"Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", - запевнила Маляр.
Нагадаємо, українські військові продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.
Тим часом президент України Володимир Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з Бахмута.
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