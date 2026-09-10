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Бельгія надасть Україні боєприпаси проти реактивних "Шахедів"

11:41 10.09.2026 Чт
2 хв
Член НАТО передасть боєприпаси для літаків F-16
aimg Костянтин Широкун
Бельгія надасть Україні боєприпаси проти реактивних "Шахедів" Фото: Бельгія надасть Україні боєприпаси проти реактивних "Шахедів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Бельгія у цьому році планує передати Україні боєприпаси для літаків F-16, які використовуються для знищення реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що під час розмови міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном сторони визначили оборонні пріоритети до кінця 2026 року та обговорили масштабування підтримки України наступного року.

Зокрема, під час розмови сторони обговорили перспективи розширення співпраці у сфері дронів та спільних промислових проектів. Так, Бельгії виконує взяту на себе роль у ремонті та постачанні запасних частин до літаків F-16.

Також Україна розраховує на постачання додаткових боєприпасів для F-16, зокрема для протидії реактивним безпілотникам.

Нагадаємо, що росіяни суттєво змінили підходи до виготовлення та застосування безпілотників під час атак на українські міста. Зокрема, інтенсивність їх використання зросла в рази.

Як раніше повідомляли у Центрі протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями. Головна мета такої тактики ворога - виснажити систему ППО та постійними тривогами паралізувати життєдіяльність столиці.

Окрім цього, за останні тижні кількість реактивних "Шахедів", які РФ запускає по Україні, за місяць різко зросла.

Промисловість окупантів працює у прискореному темпі, через що Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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Бельгія F-16 Вторгнення Росії до України Дрони
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