Украина кардинально изменила подход к ведению войн, США перенимают этот опыт, - Дрисколл

20:00 18.04.2026 Сб
2 мин
Армия США внедряет многие уроки, которые Украина преподала Америке
aimg Эдуард Ткач
Украина кардинально изменила подход к ведению войн, США перенимают этот опыт, - Дрисколл Фото: Дэн Дрисколл (Getty Images)

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что Америка перенимает опыт Украины в подходе к ведению войны. В частности, речь идет о сфере инноваций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Как пишут медиа, в четверг 16 апреля Дрисколл выступил в Конгрессе на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей США. Он давал показания впервые после того, как глава Пентагона Пит Хегсет вынудил уйти в отставку начальника штаба армии, генерала Рэнди Джорджа.

При этом в ходе слушаний были затронуты и другие вопросы, в том числе, речь зашла и об Украине. Дрисколл подчеркнул, что армия США поддерживала украинскую армию и "стояла плечом к плечу с самого первого дня войны".

Он отметил, что был в Киеве и провел много времени со многими представителями украинского руководства, добавив, что США перенимают опыт Украины.

"Они коренным образом изменили то, как люди ведут конфликт (войну - ред.). Они проделали абсолютно потрясающую работу в области инноваций, и я публично заявлял, что мы многому учимся у них и внедряем многие уроки, которые они нам преподали", - заявил министр армии США.

США перенимают опыт Украины

Напомним, в мае 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия активно изучает новые способы ведения боевых действий. В частности, речь шла о применении дронов на примере войны в Украине.

Через несколько месяцев, уже в августе, Трамп снова заявил, что нынешняя война в Украине происходит с использованием дронов, отметив, что это новшество и раньше такого не было. Поэтому США изучают это дело.

"Это самое крупное событие в истории военного дела. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война с использованием дронов, которой раньше не было. И мы изучаем ее - Пит Хегсет и все остальные. Мы изучаем ее, и изучаем очень внимательно. Это совершенно новая форма войны, но это жестокая война", - говорил президент США.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
