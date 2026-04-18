Украина кардинально изменила подход к ведению войн, США перенимают этот опыт, - Дрисколл

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что Америка перенимает опыт Украины в подходе к ведению войны. В частности, речь идет о сфере инноваций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Как пишут медиа, в четверг 16 апреля Дрисколл выступил в Конгрессе на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей США. Он давал показания впервые после того, как глава Пентагона Пит Хегсет вынудил уйти в отставку начальника штаба армии, генерала Рэнди Джорджа.

При этом в ходе слушаний были затронуты и другие вопросы, в том числе, речь зашла и об Украине. Дрисколл подчеркнул, что армия США поддерживала украинскую армию и "стояла плечом к плечу с самого первого дня войны".

Он отметил, что был в Киеве и провел много времени со многими представителями украинского руководства, добавив, что США перенимают опыт Украины.

"Они коренным образом изменили то, как люди ведут конфликт (войну - ред.). Они проделали абсолютно потрясающую работу в области инноваций, и я публично заявлял, что мы многому учимся у них и внедряем многие уроки, которые они нам преподали", - заявил министр армии США.