Трамп: армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Армія Сполучених Штатів активно вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосування дронів на прикладі війни в Україні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк).

"Хочете вірте, хочете ні, але ви займаєтеся бізнесом і професією, де все змінюється так само швидко, як війна... На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Бачимо безпілотники, які спускаються під кутом, зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко", - сказав Трамп під час виступу.

Він зазначив, що професія військових змінюється дуже швидко, і це показала російсько-українська війна.

Дрони в російсько-українській війні

Зазначимо, що під час повномасштабної війни Росії проти України, наша країна здобула перевагу в технологічному плані, а саме - в дронах.

Минулого року РБК-Україна зробило інтерв'ю з Олексієм Бабенко, засновником виробника VYRIY Drone. В ході бесіди ми розібралися, як дрони змінили хід війни, ставши наймасовішим засобом ураження, і наскільки швидко можна підготувати кваліфікованого пілота.

Також додамо, що в березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно випробувала власний далекобійний дрон, який може долати 3000 км.

Крім таких дронів, Україна успішно розробляє морські безпілотники, які не дають спокою російським окупантам у Чорному морі. Зокрема, їх застосування дало змогу "розігнати" чорноморський флот РФ.

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