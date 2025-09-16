ua en ru
Украина с опозданием выполнила обязательства перед МВФ и ЕС и создала два суда

Украина, Вторник 16 сентября 2025 14:36
Украина с опозданием выполнила обязательства перед МВФ и ЕС и создала два суда Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада 16 сентября 2025 года поддержала закон о создании двух специализированных административных судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. Они будут рассматривать дела против центральных органов власти.

Обязательства перед Западом

Создание этих судов было условием МВФ, Европейской комиссии и закреплено в плане Ukraine Facility. Украина должна была основать их еще в 2024 году, но процесс затянулся почти на год.

Документы ЕС и МВФ указывали, что новая система правосудия должна повысить уровень защиты граждан в спорах с государством.

Что предусматривает закон

Закон определяет местоположение обоих судов в Киеве и распространяет их юрисдикцию на всю страну. В течение месяца Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей.

Для проверки добропорядочности и компетентности кандидатов создадут экспертный совет. Это должно стать дополнительным предохранителем при отборе.

Просроченные обязательства

Создание нового Высшего административного суда (ВАС) было условием в меморандуме с МВФ в конце 2023 года. ВАС должен заменить ликвидированный Окружной административный суд (ОАСК).

Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов, например, НБУ, НАБУ, НАПК.

Президент подал законопроект в мае 2025 года. Тогда же Рада приняла проект №13302 в первом чтении.

