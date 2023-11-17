ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна – Італія: прогноз на вирішальний матч відбору до Євро-2024

Леверкузен, П'ятниця 17 листопада 2023 13:00
UA EN RU
Україна – Італія: прогноз на вирішальний матч відбору до Євро-2024 Фото: Георгій Судаков зацікавив італійські гранди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України в останньому поєдинку кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року зустрінеться зі збірною Італії.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Букмекери з контори Favbet фаворитом протистояння вважають "Скуадру Адзурру". Коефіцієт на перемогу підопічних Лучано Спаллетті склав 2,15. Імовірний успіх "синьо-жовтої" команди оцінили балом 3,40. Нічия ж стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,70.

Привабливі коефіцієнти запропонували на точний рахунок зустрічі. Зокрема, мінімальна перемога збірної України збільшить виграш у 10 разів. На вольову ж перемогу хлопців Сергія Реброва виставили перспективний коефіцієнт 12,50.

Схожі цифри підготували і фахівці Vbet. Кеф на перемогу італійської збірної тут трохи нижчий – 2,08. Натомість і перемога збірної України, і підсумкова нічия запропоновані з однаковим коефіцієнтом 3,61.

Сміливим буде прогноз на голи обох команд у кожному з таймів. Імовірність такого перебігу подій оцінили солідним балом 9,70. Ризикована ж ставка на бойову нічию 2:2 в основний час вабить із космічним кефом 34,00.

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
букмекер Збірна України Збірна Італії
NEWS
Операції ЗСУ на лівому березі Дніпра. Генштаб назвав головну ціль
Операції ЗСУ на лівому березі Дніпра. Генштаб назвав головну ціль
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни