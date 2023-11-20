Історія протистоянь України та Італії. Курйоз у Барі, шедевр Маліновського і 7 фіаско

Збірна України проведе вирішальний матч кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти національної команди Італії в німецькому Леверкузені.

Турнірні шляхи "синьо-жовтих" із італійцями вперше перетнулися у відборі до Євро-1996. Восени 1994 року збірна України стартувала посередньо – сенсаційно програла Литві (0:2), розділила очки зі Словенією (0:0) та здолала Естонію (3:0). Головні випробування календар підготував на березень 1995-го – поєдинки проти Хорватії та Італії.

У Загребі команда Анатолія Конькова банально "згоріла" (0:4). Чогось подібного чекали і від італійців, тож на Республіканський стадіон прийшли лише 22 тисячі вболівальників. Утім, Україна програла гідно. Щоправда, пропустила двічі ще до перерви – Ломбардо "прошив" Тяпушкіна ударом із кута штрафного, а Дзола після помилки Євтушка встановив остаточний результат.

У листопаді команди зустрілися вдруге – на арені "Сан-Нікола" в Барі. Розпочали "синьо-жовті" класно, повівши на 18-й хвилині після трохи випадкового гола Полуніна з рикошетом від оборонця. Італійська збірна відповіла дублем Раванеллі. Майбутній коуч київського "Арсенала" за три хвилини рахунок зрівняв після серії помилок, а на старті другої половини розділив авторство гола зі Скрипником. Мальдіні згодом добив українців нетиповим підключенням до атаки.

Нового побачення довелося чекати понад 10 років. У рамках підготовки до дебютного ЧС-2006 збірна України провела спаринг із Італією в Лозанні. "Синьо-жовті" Олега Блохіна нульовою нічиєю явно відпрацьовували модель гри проти іспанців, але потім провалили старт Мундіалю з "Фурією Рохою" (0:4). Тоді ще ніхто не знав, що знову зустрінуться суперники всього за місяць.

Після подвигів Шовковського в серії пенальті проти Швейцарії Україна вийшла на Італію у чвертьфіналі Кубка світу. Домашнє завдання вдалося виконати підопічним Марчелло Ліппі – швидкий м'яч на 6-й хвилині з-під Русола оформив Дзамбротта. У другому ж таймі клас "Скуадри Адзурри" довів Тоні. Форвард оформив дубль за 10 хвилин. Дуже вчасно, бо "синьо-жовті" непогано "підтискали" італійців на старті тайму.

Нагода помститися за невдачу ЧС-2006 українцям випала вже восени. У новому відборі до чемпіонату Європи жереб знову звів команди в одній групі. Та й тепер італійське прокляття збірна України зняти не змогла. Якщо в першому матчі "Скуадра Адзурра" виграла стараннями Оддо та Тоні, то в другому поєдинку солював Ді Натале. Легенда "Удінезе" оформив дубль проти гола Шевченка та відправив "синьо-жовтих" на зміну поколінь.

У наступні 15 років українська та італійська збірні зустрілися лише двічі в контрольних матчах. У рамках підготовки до Євро-2012 "синьо-жовті" в експериментальному складі програли команді Чезаре Пранделлі (0:2) з голами Россі та Матрі. А ось у жовтні 2018-го дружина Андрія Шевченка дала бій італійцям, звівши спаринг унічию з класним голом Маліновського з льоту.

Нарешті цьогоріч у вересні збірні Італії та України зустрілися в Мілані. На легендарному "Джузеппе Меацца" заявку на успіх господарі зробили в стартові півгодини. Забили італійці двічі – резервіст міланського "Інтера" Фраттезі оформив дубль після помилки Судакова та серії рикошетів. Ярмоленко було подарував надію перед перервою, але в другому таймі "Скуадра Адзурра" ближче підійшла до третього м'яча, ніж українці – до другого.

Отже, баланс ігор збірної України проти Італії негативний. У дев'яти попередніх поєдинках "синьо-жовті" не здобули жодної перемоги. Більше того, в офіційних матчах українська команда йде з показником шість поразок із шести. Можливо, аура "БайАрени" допоможе підопічним Сергія Реброва здолати цей бар'єр...