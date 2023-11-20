Україна – Італія: Ребров відсіяв хавбеків "Шахтаря" і "Динамо" на матч відбору до Євро-2024

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Італії в останньому турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

До заявки потрапили 23 футболісти. Ребров обрав трьох зайвих на матч проти "Скуадри Адзурри". До фінальної заявки на поєдинок не потрапив оборонець австрійського ЛАСКа Максим Таловєров, універсал київського "Динамо" Олександр Караваєв і півзахисник донецького "Шахтаря" Єгор Назарина.

Низка виконавців отримала нові номери. Наприклад, потенційний дебютант Владислав Дубінчак ("Динамо") забрав собі 21-й. Натомість форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан узяв 14-й номер, а лідер "Дніпра-1" Олександр Піхальонок гратиме з "вісімнадцяткою" на спині.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Італія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Олександр Тимчик, 21. Владислав Дубінчак, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 10. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 14. Данило Сікан