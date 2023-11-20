Україна – Італія: кадри та слова перед матчем відбору до Євро-2024

Національна команда України домашнім матчем проти збірної Італії завершить виступи в кваліфікаційному турнірі перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Україна – Італія

20 листопада, 21:45, Леверкузен, "БайАрена", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Для "синьо-жовтих" настав вирішальний момент відбору до Євро-2024. Команда Сергія Реброва зуміла нав'язати конкуренцію у непростій групі та до останнього серед претендентів на путівку на форум. Збірній України достатньо зробити останній крок, аби потрапити в перелік щасливців. Утім, суперник – прямий конкурент.

Італійці – не просто чинні чемпіони Європи. "Скуадра Адзурра" ще й один із найнезручніших суперників української збірної. За всю історію протистоянь "синьо-жовті" жодного разу не перемогли Італію. Натомість українці програли 7 матчів і лише два товариські поєдинки звели внічию.

Щоправда, теперішня форма збірної Італії далека від величі. З цим опонентом дружині Реброва цілком до снаги позмагатися за перемогу. Упевненість, максимум концентрації та трохи везіння можуть стати рецептом успіху в Леверкузені. Звісно, італійська команда зуби проїла на подібних "матчах життя". Однак, македонці ж зуміли здолати чемпіонів у кваліфікації до ЧС-2022...

"Ми розглядали багато тактик із нашої сторони. Як гратиме Італія? У неї дуже корисні виконавці, здатні грати на оборону й атаку, це дуже інтенсивна команда. Вони грали два дні тому, але в Італії завжди є кілька складів. Ми повинні бути готовими до інтенсивної гри. Ми вже прийняли рішення, а завтра надамо футболістам інформацію, як ми будемо діяти", – заявив напередодні Ребров.

"Синьо-жовті" перед матчем зі збірною Італії провели дивний секретний спаринг із гданською "Лехією". Якщо його головним завданням було заплутати штаб Лучано Спаллетті щодо кадрових рішень "синьо-жовтих", то принаймні частково цей план реалізовано. Інтрига зберігається мінімум щодо позицій воротаря, правого оборонця, лівого центрбека.

Орієнтовні склади на матч Україна – Італія

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Гатті, Ачербі, Дімарко – Барелла, Жоржинью, Фраттезі – Берарді, Скамакка, К'єза

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Найімовірніше, поєдинок нагадуватиме шахову партію двох футбольних гросмейстерів. Ціна помилки буде надто високою, хай і невдаха протистояння гратиме в плей-офф за місце на чемпіонаті Європи. Вочевидь, обидві команди заб'ють. Щодо ж можливості вирвати перемогу однією чи іншою збірною сумніви залишаються.