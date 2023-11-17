Украина – Италия: прогноз на решающий матч отбора к Евро-2024

Национальная команда Украины в последнем поединке квалификации перед чемпионатом Европы 2024 встретится со сборной Италии.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры из конторы Favbet фаворитом противостояния считают "Скуадру Адзурру". Коэффициет на победу подопечных Лучано Спаллетти составил 2,15. Вероятный успех "сине-желтой" команды оценили баллом в 3,40. Ничья же стала наименее вероятным итогом с кэфом 3,70.

Заманчивые коэффициенты предложили на точный счет встречи. В частности, минимальная победа сборной Украины увеличит выигрыш в 10 раз. На волевую же победу ребят Сергея Реброва выставили перспективный коэффициент 12,50.

Похожие цифры подготовили и специалисты Vbet. Кэф на победу итальянской сборной здесь несколько ниже – 2,08. В свою очередь и победа сборной Украины, и итоговая ничья предложены с одинаковым коэффициентом 3,61.

Смелым будет прогноз на голы обеих команд в каждом из таймов. Вероятность такого хода событий оценили солидным баллом 9,70. Рискованная же ставка на боевую ничью 2:2 в основное время привлекает с космическим кэфом 34,00.