Україна – Італія в битві за плей-офф: де і коли дивитися вирішальний матч волейбольного ЧС-2025

У четвер, 18 вересня, національна збірна України з волейболу проведе ключовий поєдинок групового етапу чемпіонату світу-2025.
Про те, що потрібно "синьо-жовтим" для продовження боротьби на турнірі – розповідає РБК-Україна.
Суперником збірної України стане чинний чемпіон планети – збірна Італії. Початок гри – о 16:30 за київським часом.
Команда Рауля Лосано після поразки від Бельгії (0:3) у стартовому турі зуміла реабілітуватися у матчі з Алжиром (3:0). Завдяки цьому "синьо-жовті" зберігають шанси на вихід у плей-офф. Але щоб потрапити до топ-2 групи, Україна має будь-якою ціною перемагати італійців.
Для чинних чемпіонів світу гра також принципова: після сенсаційної поразки Бельгії (2:3) їм необхідна перемога, аби уникнути вильоту вже на груповій стадії.
У заключному турі бельгійці прогнозовано перемогли Алжир (3:0) та вийшли до 1/8 фіналу, маючи в активі перемоги у всіх матчах.
Турнірна таблиця групи F
Україна ще жодного разу не перемагала Італію на офіційному рівні (три матчі – три поразки). Найближче до успіху команда була влітку цього року у Лізі націй-2025. Тоді підопічні Лосано відігралися з 0:2 за партіями, але все ж поступилися на тай-брейку.
Саме той поєдинок у Лізі націй став однією з найкращих ігор України в сезоні, навіть попри поразку.
Офіційним транслятором чемпіонату світу з волейболу-2025 в Україні – є "Суспільне Спорт".
Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".
Матчі збірної України також можна дивитися на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".
Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".
