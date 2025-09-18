Украина - Италия в битве за плей-офф: где и когда смотреть решающий матч волейбольного ЧМ-2025

В четверг, 18 сентября, национальная сборная Украины по волейболу проведет ключевой поединок группового этапа чемпионата мира-2025.
О том, что нужно "сине-желтым" для продолжения борьбы на турнире - рассказывает РБК-Украина.
Соперником сборной Украины станет действующий чемпион планеты - сборная Италии. Начало игры - в 16:30 по киевскому времени.
Команда Рауля Лосано после поражения от Бельгии (0:3) в стартовом туре сумела реабилитироваться в матче с Алжиром (3:0). Благодаря этому "сине-желтые" сохраняют шансы на выход в плей-офф. Но чтобы попасть в топ-2 группы, Украина должна любой ценой побеждать итальянцев.
Для действующих чемпионов мира игра также принципиальна: после сенсационного поражения Бельгии (2:3) им необходима победа, чтобы избежать вылета уже на групповой стадии.
В заключительном туре бельгийцы прогнозируемо победили Алжир (3:0) и вышли в 1/8 финала, имея в активе победы во всех матчах.
Турнирная таблица группы F
Украина еще ни разу не побеждала Италию на официальном уровне (три матча - три поражения). Ближе всего к успеху команда была летом этого года в Лиге наций-2025. Тогда подопечные Лосано отыгрались с 0:2 по партиям, но все же уступили на тай-брейке.
Именно тот поединок в Лиге наций стал одной из лучших игр Украины в сезоне, даже несмотря на поражение.
Официальным транслятором чемпионата мира по волейболу-2025 в Украине - является "Суспільне Спорт".
Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".
Матчи сборной Украины также можно смотреть на YouTube-канале "Суспільне Спорт".
Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".
Ранее мы сообщили, кто составил первые пары 1/8 финала на ЧМ-2025 по волейболу.
Также мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.