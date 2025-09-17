Перші пари 1/8 фіналу ЧС-2025 з волейболу: Польща, США та Туреччина у плейоф

На чемпіонаті світу-2025 з волейболу відбувся шостий змагальний день групового етапу. За його результатами визначилися перші чотири пари 1/8 фіналу, а також нові учасники плейоф – Португалія та Словенія. Українська збірна у заключному матчі третього туру боротиметься за вихід у плейоф проти чинного чемпіона світу Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Як пройшов шостий день групового етапу

У середу, 17 вересня, відбулися матчі третього туру груп B, D, E та G. Ключовим моментом стало повернення Португалії, яка після поразки у перших двох сетах у матчі проти Колумбії змогла здобути перемогу в тайбрейку – 3:1 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11) та забезпечила собі вихід у плейоф.

У групі E вирішувалося друге місце – Словенія здолала Німеччину у чотирьох сетах (3:1) і стала дев'ятою учасницею плейоф. Перші місця у своїх групах здобули Польща, США та Туреччина.

Результати матчів шостого дня

Португалія - Колумбія 3:1 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11)

Катар - Румунія 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)

Болгарія - Чилі 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)

Канада Туреччина 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)

США - Куба 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)

Польща - Нідерланди 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Словенія - Німеччина 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22)

Японія - Лівія 3:0 (25:20, 25:17, 27:12)

Таким чином Португалія та Словенія долучилися до семи збірних, які вже гарантували собі місце у плейоф ЧС-2025.

Турнірні таблиці та визначені пари 1/8 фіналу

Група B: Польща - 3 перемоги, 9 очок; Нідерланди - 2 перемоги, 6 очок

Група D: США - 3 перемоги, 9 очок; Португалія - 2 перемоги, 5 очок

Група E: Болгарія - 3 перемоги, 8 очок; Словенія - 2 перемоги, 7 очок

Група G: Туреччина - 3 перемоги, 9 очок; Канада - 2 перемоги, 6 очок

Перші чотири пари плейоф:

США - Словенія

Болгарія - Португалія

Польща - Канада

Туреччина - Нідерланди

Заключний день групового етапу, 18 вересня, визначить решту учасників плейоф.

Українська збірна зустрінеться з Італією о 16:30 за київським часом і має шанс на вихід до 1/8 фіналу лише у разі перемоги.