Україна істотно збільшить поставки зерна до голодуючих країн

Кабінет міністрів України схвалив збільшення обсягів гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та змінив умови поставок.

Крім того, змінено умови поставки з CIF на FOB, що також допоможе врегулювати питання доставки та оплати транспортування товарів гуманітарної допомоги до цих країн.

Як зазначає Тарас Мельничук , постійний представник Кабміну у Верховній раді України, обсяг закупівлі зерна пшениці та/або кукурудзи для голодуючих країн Африки та Азії збільшено на 21 тисячу метричних тонн. Це дасть змогу краще врегулювати питання закупівлі зернової продукції для Судану, Ємена, Кенії та Нігерії.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з України до Африки вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці. Заявлено, що зерновоз має доставити продовольство до Ефіопії.

Раніше ми пиисали, що Кабмін збільшив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі - з держбюджету додатково виділяється 124 млн гривень на зерно для голодуючих країн Африки.

Також перед цим уряд України надав гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Так, голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу на 900 млн гривень.

Крім того, вчора, 22 грудня, з одеських портів у рамках "зернової ініціативи" вирушило ще п'ять суден із зерном для Африки та Азії.

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