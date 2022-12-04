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З України до Африки вирушило друге судно з гуманітарним вантажем пшениці: куди слідує

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Київ, Неділя 04 грудня 2022 16:15
З України до Африки вирушило друге судно з гуманітарним вантажем пшениці: куди слідує Фото: до Африки вирушило друге судно з гуманітарним вантажем з Одеської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

З України до Африки вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці. Заявлено, що зерновоз має доставити продовольство до Ефіопії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

BC CALLISTO — це друге судно в рамках програми, яку розпочав президент України Володимир Зеленський у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Перше судно NORD VIND учора, 3 грудня, прибуло до порту Джібуті, звідки 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці буде доставлено жителям Ефіопії.

З України до Африки вирушило друге судно з гуманітарним вантажем пшениці: куди слідує Також у порту Чорноморська завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тисяч тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден із 336 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації "зернової ініціативи" світ отримав 13 млн. тонн українського продовольства.

З України до Африки вирушило друге судно з гуманітарним вантажем пшениці: куди слідує

Раніше повідомлялося, що Кабмін збільшив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі - з держбюджету додатково виділяється 124 млн. гривень на зерно для голодуючих країн Африки.

Також перед цим уряд України надав гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Так, голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу на 900 млн гривень.

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