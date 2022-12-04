З України до Африки вирушило друге судно з гуманітарним вантажем пшениці: куди слідує

З України до Африки вирушило друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці. Заявлено, що зерновоз має доставити продовольство до Ефіопії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

BC CALLISTO — це друге судно в рамках програми, яку розпочав президент України Володимир Зеленський у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Перше судно NORD VIND учора, 3 грудня, прибуло до порту Джібуті, звідки 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці буде доставлено жителям Ефіопії.

Також у порту Чорноморська завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тисяч тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден із 336 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації "зернової ініціативи" світ отримав 13 млн. тонн українського продовольства.