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Украина существенно увеличит поставки зерна в голодающие страны

Фото: в голодающие страны Азии и Африки поступит больше украинского зерна (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет Министров Украины одобрил увеличение объемов гуманитарной помощи государствам Африки и Азии и изменил условия поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление КМУ №1313 "О предоставлении гуманитарной помощи государствам Африки и Азии" от 24.12.22.

Как отмечает Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Украины, объем закупки зерна пшеницы и/или кукурузы для голодающих стран Африки и Азии увеличен на 21 тысячу метрических тонн. Это позволит лучше урегулировать вопросы закупки зерновой продукции для Судана, Йемена, Кении и Нигерии.

Кроме того, изменены условия поставки с CIF на FOB, что также поможет урегулировать вопросы доставки и оплаты транспортировки товаров гуманитарной помощи в эти страны.

Недавно РБК-Украина сообщало, что из Украины в Африку отправилось второе судно с 30 тысячами тонн гуманитарного груза пшеницы. Заявлено, что зерновоз должен доставить продовольствие в Эфиопию.

Ранее мы писали, что Кабмин увеличил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали - из госбюджета дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для голодающих стран Африки.

Также перед этим правительство Украины предоставило гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Так, голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу на 900 млн гривен.

Кроме того, вчера, 22 декабря, из одесских портов в рамках "зерновой инициативы" отправились еще пять судов с зерном для Африки и Азии.

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Гуманитарная помощь