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Україна інтенсивно працює над відновленням авіасполучення, - ОП

Четвер 18 січня 2024 17:58
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Україна інтенсивно працює над відновленням авіасполучення, - ОП Фото: заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна інтенсивно працює над відновленням авіасполучення після того, як воно було припинено на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я не хочу створювати завищених очікувань... але можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні", - заявив він.

Відновлення авіасполучення

У лютому 2022 року Україна закрила свій повітряний простір для цивільних рейсів і заявила, що безпека польотів перебуває під високим ризиком через використання зброї та військової техніки.

Агентство авіаційної безпеки Європейського союзу тоді заявило, що польоти в повітряному просторі поблизу кордонів України пов'язані з ризиком для безпеки.

Ще 1 грудня 2023 року заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк наголошував, що такий крок можливий лише після повного закриття українського неба від російських ракет та дронів.

19 грудня президент України Володимир Зеленський наголошував, що відкриття аеропорту "Бориспіль" свідчить про те, що Україна перемагає. При цьому це буде дуже серйозна операція.

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