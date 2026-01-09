Велика оборонна угода та новий "Рамштайн": результати переговорів України та Британії

"Разом із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі підписали сьогодні в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері", - написав Денис Шмигаль.

Угода закладає основу для довгострокової військово-технічної та промислової співпраці між двома державами.

"Цей документ відкриває шлях до масштабних оборонних проєктів, які посилять нашу здатність захищати Україну від російської агресії", - наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони також обговорили наслідки масованого комбінованого удару Росії, здійсненого по Україні цієї ночі.

Українська делегація поінформувала британських партнерів про ситуацію та першочергові потреби.

"Посилення ППО та постачання боєприпасів до цих систем залишаються для нас ключовим пріоритетом", - підкреслив міністр.

Окремо Україна та Велика Британія погодили розвиток спільних стратегічних проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння. Також було підтверджено, що з лютого Україна планує вийти на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus щомісяця.

Крім того, сторони обговорили перспективи локалізації виробництва винищувачів Gripen, у яких використовуються технології британських компаній, посилення захисту Чорного моря та підготовку до засідання формату "Рамштайн" у лютому.

Фото: Україна і Велика Британія підписали дорожню карту оборонного партнерства на 2026 рік (t.me/Denys_Smyhal)

Стратегічне партнерство

Угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією була підписана для переходу від ситуативної допомоги до системної та довгострокової оборонної співпраці. Вона передбачає спільні інвестиції, локалізацію виробництва та технологічну інтеграцію оборонних галузей.

Велика Британія є одним із ключових військових партнерів України з початку повномасштабної війни, надаючи системи ППО, ракети, бронетехніку та навчання для військових.

Нові домовленості посилюють цю підтримку на тлі зростання інтенсивності російських ракетних і дронових атак та підготовки до чергового засідання "Рамштайну", де партнери визначатимуть обсяги допомоги на 2026 рік.