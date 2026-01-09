Большое оборонное соглашение и новый "Рамштайн": результаты переговоров Украины и Британии

"Вместе с министром обороны Великобритании Джоном Гили подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере", - написал Денис Шмыгаль.

Соглашение закладывает основу для долгосрочного военно-технического и промышленного сотрудничества между двумя государствами.

"Этот документ открывает путь к масштабным оборонным проектам, которые усилят нашу способность защищать Украину от российской агрессии", - подчеркнул Шмыгаль.

Во время встречи стороны также обсудили последствия массированного комбинированного удара России, осуществленного по Украине этой ночью.

Украинская делегация проинформировала британских партнеров о ситуации и первоочередных потребностях.

"Усиление ПВО и поставки боеприпасов к этим системам остаются для нас ключевым приоритетом", - подчеркнул министр.

Отдельно Украина и Великобритания согласовали развитие совместных стратегических проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения. Также было подтверждено, что с февраля Украина планирует выйти на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus ежемесячно.

Кроме того, стороны обсудили перспективы локализации производства истребителей Gripen, в которых используются технологии британских компаний, усиление защиты Черного моря и подготовку к заседанию формата "Рамштайн" в феврале.

Фото:Украина и Великобритания подписали дорожную карту оборонного партнерства на 2026 год (t.me/Denys_Smyhal)

Стратегическое партнерство

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией было подписано для перехода от ситуативной помощи к системному и долгосрочному оборонному сотрудничеству. Оно предусматривает совместные инвестиции, локализацию производства и технологическую интеграцию оборонных отраслей.

Великобритания является одним из ключевых военных партнеров Украины с начала полномасштабной войны, предоставляя системы ПВО, ракеты, бронетехнику и обучение для военных.

Новые договоренности усиливают эту поддержку на фоне роста интенсивности российских ракетных и дроновых атак и подготовки к очередному заседанию "Рамштайна", где партнеры будут определять объемы помощи на 2026 год.