Україна і США готують нову оборонну угоду в рамках Drone Deal, - CBS News

Українська влада займається новими міжнародними угодами у сфері безпеки. Одним із ключових напрямків може стати Drone Deal між Україною і США, що передбачає спільне виробництво безпілотників і розвиток оборонних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CBS News .

Україна і США підготували меморандум

За інформацією джерел CBS News, Україна і США підготували меморандум, у якому прописані умови потенційної оборонної угоди між країнами.

Як кажуть співрозмовники видання, документ узгодив Державний департамент США і посол України в США Ольга Стефанишина.

Уточнюється, що меморандум називають першим кроком до Drone Deal - масштабної співпраці у сфері безпілотників і військових технологій.

Джерело інформує, що йдеться про можливість експорту українських оборонних розробок у США, а також про створення спільних підприємств з американськими компаніями для виробництва безпілотників.

Україна нарощує оборонне співробітництво

Відомо, що останніми місяцями Україна вже уклала оборонні угоди із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Видання уточнює, що наразі майже 20 країн беруть участь у переговорах про співпрацю у сфері безпеки. При цьому, чотири угоди вже підписано, а перші контракти за ними перебувають на стадії підготовки.

США зацікавили українські технології

За інформацією CBS News, ідею співпраці у сфері дронів українська сторона запропонувала Вашингтону ще влітку 2025 року після операції "Павутина".

Тоді українські безпілотники атакували російські військові об'єкти далеко за лінією фронту.

При цьому, джерело уточнює, що українські виробники також активно виходять на американський ринок. Зокрема, компанія General Cherry підписала угоду про виробництво безпілотників у США спільно з американською Wilcox Industries.

Крім того, Пентагон запросив українські компанії до участі в програмі Dominance of Drones вартістю 1,1 млрд доларів, спрямованої на розвиток технологій безпілотників для американської армії.

Які перешкоди залишаються

За інформацією CBS News, переговори щодо Drone Deal супроводжувалися політичними труднощами.

У Києві говорили про недостатню підтримку ініціативи з боку відднної продукції можлива лише за умови захисту інтелектуальної власності українських компаній та збереження достатнього обсягу озброєння для потреб країни під час війни.