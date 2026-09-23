Україна і США готують історичну угоду про захист від дронів: ЗМІ дізналися деталі

Україна готова підписати зі США масштабну угоду про співпрацю у сфері захисту від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За даними джерел видання, президент України Володимир Зеленський готовий підписати документ під час Генеральної асамблеї ООН цього тижня в Нью-Йорку. Водночас остаточне укладення угоди може відбутися пізніше, коли до цього буде готова американська сторона.

Протягом останнього року Міністерство оборони США та українське оборонне відомство працювали над рамковою угодою, яка має дозволити розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій на території США.

Необхідність такої співпраці стала особливо помітною на тлі війни з Іраном. У перші дні бойових дій Іран почав атакувати американські військові об’єкти на Близькому Сході ударними безпілотниками "Шахед".

США та країни Перської затоки спочатку не мали достатньо економічно ефективних засобів для перехоплення таких дронів. Україна направила на допомогу перехоплювачі та пілотів.

Відтоді Україна уклала оборонні угоди, зокрема із Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україна має намір виробити цього року 10 млн дронів.

Однак експерти наголошують, що українська перевага полягає не лише у виробництві самих безпілотників. Важливу роль відіграють програмне забезпечення, підготовка операторів та команди, які постійно адаптують технології до умов бойових дій.

За інформацією CBS News, у березні тодішній міністр армії США Ден Дрісколл зателефонував Еріку Шмідту, колишньому генеральному директору Google, який згодом заснував американську компанію Perennial Autonomy, що виробляє безпілотники та працює в Україні.

Дрісколл попросив Шмідта поставити американським військовим 13 тисяч безпілотників-перехоплювачів Merops та 10 тисяч розвідувальних і ударних дронів Bumblebee.

За даними джерел видання, дрони відправили американським військовим протягом кількох днів. Однак для їхнього введення в експлуатацію знадобилися тижні через затримки з постачанням українських компонентів.

Merops використовує компоненти, вироблені українською компанією Sine Engineering, а також українські боєголовки. Крім того, для використання безпілотників у бойових умовах знадобилася українська експертиза з інтеграції апаратів із американськими радарами протиповітряної оборони.

Водночас Вашингтон намагається збільшити власний арсенал безпілотників. Американська програма домінування дронів запросила до участі в конкурсі на контракти для військових США американські та окремі іноземні компанії, передусім українські. Програма розраховує придбати понад 200 тисяч безпілотників до 2027 року.

Skyfall, один із найбільших виробників дронів в Україні, на початку року виграв перше випробування програми. Друге випробування виграли Perennial Autonomy та американська компанія Neros, яка також працює в Україні.

За словами джерел, майбутня угода між Україною та США не обмежиться контрактами з окремими українськими виробниками. Вона має створити ширшу основу для прямої співпраці українських оборонних компаній з американськими підприємствами та військовими.

Водночас цінність такого партнерства залежатиме не лише від передачі технологій, а й від можливості передати американській стороні український практичний досвід застосування безпілотників.

Йдеться, зокрема, про координацію, оперативне планування, розуміння бойового середовища та комунікацію між операторами. Саме цей комплекс знань, за її словами, є важливою частиною українського досвіду використання дронів на полі бою.