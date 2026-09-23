Украина и США готовят историческое соглашение о защите от дронов: СМИ узнали детали

Украина готова подписать с США масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере защиты от беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский готов подписать документ во время Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе в Нью-Йорке. В то же время, окончательное заключение соглашения может состояться позже, когда к этому будет готова американская сторона.

В течение последнего года Министерство обороны США и украинское оборонное ведомство работали над рамочным соглашением, позволяющим расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.

Необходимость такого сотрудничества стала особенно заметна на фоне войны с Ираном. В первые дни боевых действий Иран начал атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке ударными беспилотниками "Шахед".

США и страны Персидского залива изначально не имели достаточно экономически эффективных средств для перехвата таких дронов. Украина направила на помощь перехватчики и пилоты.

С тех пор Украина заключила оборонные соглашения, в частности, с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Украина намерена выработать в этом году 10 млн дронов.

Однако эксперты отмечают, что украинское преимущество заключается не только в производстве беспилотников. Важную роль играют программное обеспечение, подготовка операторов и команды, постоянно адаптирующие технологии к условиям боевых действий.

По информации CBS News, в марте тогдашний министр армии США Дэн Дрисколл позвонил по телефону Эрику Шмидту, бывшему генеральному директору Google, который впоследствии основал американскую компанию Perennial Autonomy, производящую беспилотники и работающую в Украине.

Дрисколл попросил Шмидта поставить американским военным 13 тысяч беспилотников-перехватчиков Merops и 10 тысяч разведывательных и ударных дронов Bumblebee.

По данным источников издания, дроны отправили американским военным в течение нескольких дней. Однако для их ввода в эксплуатацию понадобились недели из-за задержек со снабжением украинских компонентов.

Merops использует компоненты, производимые украинской компанией Sine Engineering, а также украинские боеголовки. Кроме того, для использования беспилотников в боевых условиях потребовалась украинская экспертиза по интеграции аппаратов с американскими радарами противовоздушной обороны.

В то же время Вашингтон пытается увеличить собственный арсенал беспилотников. Американская программа доминирования дронов пригласила к участию в конкурсе на контракты для военных США американские и отдельные иностранные компании, прежде всего украинские. Программа рассчитывает приобрести более 200 тысяч беспилотников к 2027 году.

Skyfall, один из крупнейших производителей дронов в Украине, в начале года выиграл первое испытание программы. Второе испытание выиграли Perennial Autonomy и американская компания Neros, также работающая в Украине.

По словам источников, предстоящее соглашение между Украиной и США не ограничится контрактами с отдельными украинскими производителями. Она должна создать более широкую основу для прямого сотрудничества украинских оборонных компаний с американскими предприятиями и военными.

В то же время, ценность такого партнерства будет зависеть не только от передачи технологий, но и от возможности передать американской стороне украинский практический опыт применения беспилотников.

Речь идет, в частности, о координации, оперативном планировании, понимании боевой среды и коммуникации между операторами. Именно этот комплекс знаний, по ее словам, является важной частью украинского опыта использования дронов на поле боя.