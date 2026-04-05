Україна і Сирія відновлять роботу своїх посольств, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував, що в Києві знову відкриється посольство Сирії. Зі свого боку в Дамаску буде відкрито українське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сибіги в соцмережі Х.
Він поінформував, що провів сьогодні переговори з главою МЗС Сирії Ассаадом Хасаоном аш-Шайбані, під час яких сторони обговорили низку важливих питань та ініціатив. Насамперед ідеться про безпеку, оскільки безпека Європи і Близького Сходу пов'язані.
"Ми продовжимо спільну роботу з досягнення міцного миру для наших народів. Ми також обговорили логістику, включно з розвитком торговельних і морських шляхів - галузі з великим потенціалом для поглиблення економічного співробітництва", - повідомив міністр.
Сибіга підкреслив, що продовольча безпека залишається важливим напрямком. За його словами, Україна готова зробити свій внесок, зокрема через ініціативу "Зерно з України", щоб підтримати стабільність у регіоні.
"Двостороння торгівля вже збільшилася в дев'ять разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин, і ми бачимо явні можливості для її подальшого розширення", - зазначив він.
Крім того, сторони обговорили гуманітарну та освітню співпрацю. Глава українського МЗС наголосив, що багато студентів із Сирії навчалися і продовжують навчатися в Україні. Він пояснив, що це міцна основа, на якій країни мають намір будувати подальшу співпрацю.
Резюмуючи Сибіга додав, що країни відновлять роботу своїх посольств.
"Ми домовилися в найближчому майбутньому знову відкрити посольства в Києві та Дамаску - важливий крок у зміцненні нашого партнерства", - підсумував міністр закордонних справ України.
Нагадаємо, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сирії. Метою поїздки він назвав продовження дипломатії Києва для "реальної безпеки та економічної взаємодії".
Пізніше Зеленський повідомив, що зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. За підсумками зустрічі країни домовилися спільно працювати, щоб дати більше безпеки та можливостей для розвитку "нашим суспільствам".
Крім того, сторони мають великий інтерес до обміну військовим досвідом і досвідом у сфері безпеки.