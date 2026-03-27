UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна і Саудівська Аравія підпишуть угоду про співпрацю у сфері безпеки, - Bloomberg

01:31 27.03.2026 Пт
2 хв
Український лідер може відвідати кілька країн у регіоні
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський несподівано відвідав регіон Перської затоки. Київ готується підписати угоду з Саудівською Аравією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, яке посилається на AFP.

Як пише видання, Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.

В анонсі щодо прибуття до Саудівської Аравії український лідер повідомив, що планує провести важливі зустрічі.

"Ми цінуємо підтримку і надаємо допомогу тим, хто готовий співпрацювати з нами в питаннях безпеки", - сказав він.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Зеленський не став вдаватися до подробиць поїздки, яка, як очікується, охопить й інші країни регіону.

Однак у коментарі агентству AFP неназваний високопоставлений чиновник сказав, що "Україна готується підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією".

Угоди на Близькому Сході

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.

"Насамперед ми працюємо з Близьким Сходом, з лідерами, на рівні технічному, з міністерствами оборони. І, в принципі, ми готуємо серйозні домовленості, угоди - подивимося, коли вони будуть готові", - говорив Зеленський.

Також варто зазначити, що тиждень тому BBC повідомило, що українські дрони-перехоплювачі вже збили кілька дронів Ірану в Перській затоці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийУкраїнаСаудівська АравіяБлизький Схід