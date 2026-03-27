Україна і Саудівська Аравія підпишуть угоду про співпрацю у сфері безпеки, - Bloomberg

Як пише видання, Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.

В анонсі щодо прибуття до Саудівської Аравії український лідер повідомив, що планує провести важливі зустрічі.

"Ми цінуємо підтримку і надаємо допомогу тим, хто готовий співпрацювати з нами в питаннях безпеки", - сказав він.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Зеленський не став вдаватися до подробиць поїздки, яка, як очікується, охопить й інші країни регіону.

Однак у коментарі агентству AFP неназваний високопоставлений чиновник сказав, що "Україна готується підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією".