Украина и Садовская Аравия подпишут сделку сотрудничестве в сфере безопасности, - Bloomberg

Как пишет издание, Зеленский прибыл в регион, стремясь предложить опыт Украины в области борьбы с дронами в обмен на поддержку в сфере обороны.

В анонсе по прибытию в Саудовскую Аравию украинский лидер сообщил, что планирует провести важные встречи.

"Мы ценим поддержку и оказываем помощь тем, кто готов сотрудничать с нами в вопросах безопасности", - сказал он.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Зеленский не стал вдаваться в подробности поездки, которая, как ожидается, охватит и другие страны региона.

Однако в комментарии агентству AFP, неназванный высокопоставленный чиновник сказал, что "Украина готовится подписать соглашение о воздушной безопасности с Саудовской Аравией".