Украина и Садовская Аравия подпишут сделку сотрудничестве в сфере безопасности, - Bloomberg

01:31 27.03.2026 Пт
2 мин
Украинский лидер может посетить несколько стран в регионе
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил регион Персидского залива. Киев готовится подписать сделку с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, которое ссылается на AFP.

Читайте также: Посол Израиля рассказал, о чем Зеленский и Нетаньяху поговорят в ближайшее время

Как пишет издание, Зеленский прибыл в регион, стремясь предложить опыт Украины в области борьбы с дронами в обмен на поддержку в сфере обороны.

В анонсе по прибытию в Саудовскую Аравию украинский лидер сообщил, что планирует провести важные встречи.

"Мы ценим поддержку и оказываем помощь тем, кто готов сотрудничать с нами в вопросах безопасности", - сказал он.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Зеленский не стал вдаваться в подробности поездки, которая, как ожидается, охватит и другие страны региона.

Однако в комментарии агентству AFP, неназванный высокопоставленный чиновник сказал, что "Украина готовится подписать соглашение о воздушной безопасности с Саудовской Аравией".

Сделки на Ближнем Востоке

Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский говорил, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока по оборонным соглашениям и параллельно предлагает США так называемую drone deal.

"Прежде всего мы работаем с Ближним Востоком, с лидерами, на уровне техническом, с министерствами обороны. И, в принципе, мы готовим серьезные договоренности, соглашения - посмотрим, когда они будут готовы", - говорил Зеленский.

Также стоит отметить, что неделю назад BBC сообщило, что украинские дроны-перехватчики уже сбили несколько дронов Ирана в Персидском заливе.

