Україна і Литва запустять спільне виробництво далекобійних безпілотників, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Київ і Вільнюс спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Telegram Шмигаля.
Особлива увага приділятиметься створенню далекобійних безпілотників та запуску спільних виробництв.
Відповідний Лист про наміри підписали у Києві разом із Міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне.
Документ відкриває можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.
Шмигаль подякував литовській колезі за візит та продуктивну взаємодію.
Міністр також підкреслив, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року, що є сильним сигналом довготривалої підтримки українських воїнів.
У рамках домовленостей сторони зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української оборонної промисловості.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що кількість збитих російських "Шахедів" зростатиме.
Водночас глава держави зазначив, що Україна буде контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів.
Крім того, він написав у соцмережах, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.