Украина и Литва запустят совместное производство дальнобойных беспилотников, - Шмыгаль

Особое внимание будет уделяться созданию дальнобойных беспилотников и запуску совместных производств.

Соответствующее Письмо о намерениях подписали в Киеве вместе с Министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Документ открывает возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.

Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие.

Министр также подчеркнул, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года, что является сильным сигналом долговременной поддержки украинских воинов.

В рамках договоренностей стороны сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской оборонной промышленности.