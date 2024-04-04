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Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво дронів для ЗСУ

Четвер 04 квітня 2024 13:54
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Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво дронів для ЗСУ Фото: премʼєр-міністр України Денис Шмигаль (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво дронів для Збройних сил України.

Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Уряду в Telegram.

Сторони обговорили питання щодо військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів.

"Очікується, що вже найближчим часом буде запущено спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Також досягнуто домовленостей, що цьогоріч чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування в Латвії.

Допомога країн Балтії

Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

Нещодавно стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Розмір допомоги становить 10 млн євро, кошти підуть як на допомогу ЗСУ, так і на відбудову України.

Раніше у Латвії заявили, що надали нашій країні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

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