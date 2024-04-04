Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство дронов для ВСУ

Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство дронов для Вооруженных сил Украины.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Правительства в Telegram.

Стороны обсудили вопросы военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов. "Ожидается, что уже в ближайшее время будет запущено совместное производство беспилотников для нужд украинских Сил обороны", - говорится в сообщении. Также достигнута договоренность, что в этом году очередное количество украинских воинов сможет пройти лечение в Латвии.