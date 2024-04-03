Латвія виділила новий пакет допомоги Україні: скільки коштів надано та на що вони підуть

Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Країна надасть майже 10 мільйонів євро на відбудову України та підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради в Telegram.

Зазначається, що 5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України. Ще 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

"Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", - інформують у Верховній Рраді.