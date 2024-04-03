ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Латвія виділила новий пакет допомоги Україні: скільки коштів надано та на що вони підуть

Латвія Україна, Середа 03 квітня 2024 11:46
UA EN RU
Латвія виділила новий пакет допомоги Україні: скільки коштів надано та на що вони підуть Фото: Латвія виділила новий пакет допомоги Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Країна надасть майже 10 мільйонів євро на відбудову України та підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради в Telegram.

Зазначається, що 5.3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України. Ще 4.3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

"Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", - інформують у Верховній Рраді.

Допомога від Латвії

Раніше повідомлялось, що Латвія готує новий пакет допомоги Україні, що включає гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військову співпрацю між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

До цього міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що країна надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

Крім того, на покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв'язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Допомога Україні
NEWS
Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні
Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації