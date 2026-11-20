Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я на весь зимовий період. Спільну заяву ухвалили 19 листопада за підсумками зустрічі коаліції охочих у Берліні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст спільної заяви лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України.
Енергетичне перемир'я лідери назвали першим кроком до припинення бойових дій. Окремо вони наполягають на домовленості про припинення вогню в Чорному морі. Від цього залежить безпечний експорт продовольства з регіону, а отже, і світова продовольча безпека.
Підписанти засудили удари Росії ракетами й дронами по цивільних і по інфраструктурі України.
“Російські ескалаційні атаки на цивільне населення України не можуть компенсувати неспроможність Росії на полі бою”, - йдеться в заяві.
У заяві сказано, що Україна має отримати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії одразу після того, як почне діяти режим припинення вогню. Гарантії матимуть оборонний характер, і їх тісно узгоджуватимуть зі США.
Вони можуть передбачати:
Наразі ці сили проводять навчання Koalicja-2026, здебільшого в Польщі.
Пріоритетом залишається протиповітряна оборона, зокрема засоби проти балістичних ракет. Напередодні зими лідери разом із третіми країнами шукатимуть для України додаткові системи протиракетної оборони.
Країни НАТО підтвердили намір надати Україні військову допомогу на 70 млрд євро у 2026 році і щонайменше стільки ж у 2027-му. Крім того, за кредитом ЄС (Ukraine Support Loan) до кінця 2027 року Україна отримає 90 млрд євро на оборону та фінансові потреби.
Лідери домовилися посилити тиск на нафтогазові доходи Росії, запровадити санкції проти російських криптовалют і боротися з "тіньовим флотом". Російські активи залишаться замороженими, поки Москва не припинить війну і не компенсує Україні збитки.
Також лідери підтримали прямий діалог між Україною та Росією за участі США та Європи. У заяві наголошено, що кордони не можна змінювати силою, а Україна має право сама обирати союзи. Будь-які домовленості, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди їхніх членів.
Того ж дня на пресконференції в Берліні спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито погоджується на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. За його словами, американським переговірникам вдалося суттєво просунутися в цьому питанні. Москва публічно цього не підтверджувала.
Кушнер і спецпосланець Трампа Стів Віткофф прилетіли до Берліна зранку 19 листопада. Головною метою поїздки Кушнер назвав тіснішу координацію між США, Україною та Європою.
Зустріч європейських союзників із посланцями США призначили так, щоб європейці встигли підготувати спільну позицію на випадок нових заяв після переговорів президента США Дональда Трампа в Китаї. Напередодні президент Володимир Зеленський наголошував, що Київ чекає від американців інформацію про ці переговори, щоб спланувати наступні кроки до завершення війни.