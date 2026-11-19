Європейські союзники України зберуться сьогодні в Берліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Час зустрічі обрали так, щоб оперативно підготувати спільну відповідь на можливі заяви після переговорів Дональда Трампа в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У зустрічі "коаліції охочих" візьмуть участь лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За словами німецьких посадовців, головною темою стане підтвердження зобов'язань щодо надійних і юридично зобов'язуючих гарантій безпеки для України. Вони мають набути чинності після припинення вогню.

Чому зустріч проводять саме сьогодні

За кілька годин до берлінських переговорів очікується зустріч Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем обговорення може бути Україна.

Саміт у Шеньчжені посилив побоювання європейських держав, що рішення про війну та майбутнє континенту можуть ухвалити без їхньої участі.

Німецькі посадовці пояснили, що час зустрічі в Берліні обрали так, аби союзники України могли швидко узгодити відповідь на будь-які оголошення з Китаю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори дадуть змогу обговорити дипломатичний процес із Віткоффом і Кушнером та отримати подробиці зустрічей Трампа.

"Україна чітко заявляє про своє прагнення миру, і ми завжди працюємо конструктивно", - наголосив він.

Союзники готують допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що зустріч продемонструє незмінність європейської підтримки України.

За його словами, союзники "як ніколи єдині у прагненні забезпечити справедливий і тривалий мир, який покладе край цій безглуздій війні".

Велика Британія також має оголосити нові подробиці пакета допомоги Україні. До нього увійдуть далекобійні безпілотники, здатні завдавати ударів углиб території Росії, а також розвідувальні та логістичні дрони.

Reuters зазначає, що європейські країни, які забезпечують основну частину допомоги Україні, переважно залишаються осторонь переговорів Вашингтона з Москвою. Минулого тижня вони направили представників до Абу-Дабі, однак у Кремлі заявили, що не погоджували участі європейців у наступних раундах.