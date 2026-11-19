Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 19 листопада вирушили до Берліна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Як передає РБК-Україна , про це Кушнер повідомив у соцмережі Х.

"Президент Дональд Трамп налаштований якнайшвидше покласти край цій жахливій війні та забезпечити стійкий мир, що гарантуватиме безпеку Європі", - зазначив Кушнер.

Зокрема, створенню надійних гарантій безпеки для України та ширших механізмів, що зміцнять стабільність у Європі й знизять ризик виникнення конфліктів у майбутньому.

Окрему увагу під час зустрічі в Берліні планують приділити повоєнній архітектурі безпеки.

Сторони прагнуть узгодити спільний підхід до ключових елементів майбутнього миру та підготувати порядок денний наступного раунду мирних переговорів.

За словами Кушнера, основна мета саміту полягає в посиленні координації дій між США, Україною та європейськими союзниками.

Американська делегація проведе переговори під час зустрічі "Коаліції охочих" у Німеччині.

Нагадаємо, європейські союзники України зберуться сьогодні в Берліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Час зустрічі обрали так, щоб оперативно підготувати спільну відповідь на можливі заяви після переговорів Дональда Трампа в Китаї.

У зустрічі "коаліції охочих" візьмуть участь лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.

Головною темою стане підтвердження зобов'язань щодо надійних і юридично зобов'язуючих гарантій безпеки для України.