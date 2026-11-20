Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я на весь зимовий період. Спільну заяву ухвалили 19 листопада за підсумками зустрічі коаліції охочих у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст спільної заяви лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України.

Енергетичне перемир'я лідери назвали першим кроком до припинення бойових дій. Окремо вони наполягають на домовленості про припинення вогню в Чорному морі. Від цього залежить безпечний експорт продовольства з регіону, а отже, і світова продовольча безпека.

Підписанти засудили удари Росії ракетами й дронами по цивільних і по інфраструктурі України.

“Російські ескалаційні атаки на цивільне населення України не можуть компенсувати неспроможність Росії на полі бою”, - йдеться в заяві.

Якими можуть бути гарантії безпеки

У заяві сказано, що Україна має отримати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії одразу після того, як почне діяти режим припинення вогню. Гарантії матимуть оборонний характер, і їх тісно узгоджуватимуть зі США.

Вони можуть передбачати:

довгострокову військову, фінансову і технічну підтримку ЗСУ;

участь у механізмі моніторингу перемир'я під керівництвом США;

Багатонаціональні сили - Україна під проводом Європи та за підтримки США, які діятимуть у повітрі, на морі та на суші і допомагатимуть відновлювати українську армію;

юридичне зобов'язання діяти, якщо Росія нападе знову.

Наразі ці сили проводять навчання Koalicja-2026, здебільшого в Польщі.

ППО і гроші на 2026-2027 роки

Пріоритетом залишається протиповітряна оборона, зокрема засоби проти балістичних ракет. Напередодні зими лідери разом із третіми країнами шукатимуть для України додаткові системи протиракетної оборони.

Країни НАТО підтвердили намір надати Україні військову допомогу на 70 млрд євро у 2026 році і щонайменше стільки ж у 2027-му. Крім того, за кредитом ЄС (Ukraine Support Loan) до кінця 2027 року Україна отримає 90 млрд євро на оборону та фінансові потреби.

Тиск на Росію і позиція щодо переговорів

Лідери домовилися посилити тиск на нафтогазові доходи Росії, запровадити санкції проти російських криптовалют і боротися з "тіньовим флотом". Російські активи залишаться замороженими, поки Москва не припинить війну і не компенсує Україні збитки.

Також лідери підтримали прямий діалог між Україною та Росією за участі США та Європи. У заяві наголошено, що кордони не можна змінювати силою, а Україна має право сама обирати союзи. Будь-які домовленості, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди їхніх членів.